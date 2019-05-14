هجوم ارهابي يستهدف محطتين لضخ البترول في السعودية

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، عن استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في حدود الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء .

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات.

و من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح، إن “استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة”.

وأوضح: “إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب

الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي،

لهجوم من طائرات “درون” دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة”.