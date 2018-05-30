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هدوء حذر يسود غزة بعد ليلة طويلة من القصف الصهيوني

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هدوء حذر يسود غزة بعد ليلة طويلة من القصف الصهيوني
بقلم أمينة ج

تشهد مختلف مناطق غزة هدوءا حذراً، بعد ليلة طويلة من القصف حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الأربعاء.

وأضاف ذات المصدر، أن اتفاق التهدئة بدأ في الساعة الرابعة بعد تأجيل التنفيذ برعاية مصرية مرتين.
وتوقفت الغارات الصهيونية وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فيما ظل الطيران الحربي الصهيوني يحلق في أجواء القطاع.
للإشارة، قصف طيران الاحتلال الصهيوني ليلة أمس، 10 مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
في حين ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ نحو المستوطنات.

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