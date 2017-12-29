هذا الفريق يُحضر عرضا جديدا لمحرز!

كشفت جريدة “الإنديبندنت” البريطانية بأن “آرسنال” لايزال مُهتما بالدولي الجزائري، رياض محرز، ويُجهز عرضا من أجل إستقدامه في الميركاتو الشتوي.

وحسب نفس المصدر، فإن “الغانرز” ينوون خطف صاحب القدم اليُسرى، خاصة بعد عودته لمُستواه المعهود في الأسابيع الأخيرة من 2017.

وكشف نجم “الخضر” مؤخرا بأنه كان على بعد خُطوات من التوقيع لصالح الفريق اللندني صيف 2016، قبل أن تُغلى الصفقة.

يُذكر بأن “الفوكسيس” يشترطون حاليا قيمة لاتقل عن 55 مليون أورو لتسريح جناحهم الطائر، الذي لايزال مُرتبطا الى غاية 2020.