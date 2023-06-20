هذا برنامج الخضر قبل مواجهة تونس

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني، عن برنامج الخضر، قبل المواجهة الودية المرتقبة سهرة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 20:00، أمام الضيف منتخب تونس.

وأبرزت “الفاف” بأن الناخب الوطني. جمال بلماضي، ضرب موعدا لأشباله في حدود الساعة الـ 11:45، من أجل الخروج في جولة للمشي.

وبعدها سيكون الموعد مع حصة فيديو، في حدود الساعة الـ 12:00. برمجها بلماضي، من أجل تصحيح الأخطاء، على أن يجتمع مجددا باللاعبين، عند الساعة الـ 17:30.