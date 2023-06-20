هذا برنامج الخضر قبل مواجهة تونس
بقلم محمد.ل
أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني، عن برنامج الخضر، قبل المواجهة الودية المرتقبة سهرة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 20:00، أمام الضيف منتخب تونس.
وأبرزت “الفاف” بأن الناخب الوطني. جمال بلماضي، ضرب موعدا لأشباله في حدود الساعة الـ 11:45، من أجل الخروج في جولة للمشي.
وبعدها سيكون الموعد مع حصة فيديو، في حدود الساعة الـ 12:00. برمجها بلماضي، من أجل تصحيح الأخطاء، على أن يجتمع مجددا باللاعبين، عند الساعة الـ 17:30.
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