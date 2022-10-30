هذا جديد تأشيرة العمرة

أكدت وزارة الحج و العمرة في السعودية، على ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة بضرورة الإلتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة. والتي تتراوح بين 30 – 90 يوما والمغادرة قبل إنتهائها.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نسك”. وذلك لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة. بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم. وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.

كما انطلقت “نسك” بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط بالخدمات المقدمة على روح السعودية. بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للإرتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تمكن “نسك” الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة. بالإضافة كذلك إلى حجز الباقات والبرامج إلكترونيا. إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة. والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات. والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزوّدي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.

للإشارة فإن وزارة الحج والعمرة السعودية أوضحت في وقت سابق أنه منذ بداية عام 1444هـ أصدرت أكثر من مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة وذلك عبر 176 دولة حول العالم.

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