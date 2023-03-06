هذا ما اقترحته إسبانيا على الدول الأوروبية لوقف تدفق الحراڤة من إفريقيا

تعتقد الحكومة الإسبانية أن أفضل طريقة للتعامل مع الهجرة غير النظامية من الدول الأفريقية. هو التعاون القائم على الثقة المتبادلة والمستدام في الوقت المناسب مع الشركاء الأفارقة.

ولتحقيق ذلك، طلب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا من المدير التنفيذي الجديد للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس). هانز ليجتنز، العمل بشكل أكبر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في هذا الصدد.

وقال الوزير من بين أمور أخرى “تُظهر تجربة إسبانيا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الظاهرة. هي العمل مع شركائنا لمنع التدفقات غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور. على أساس التعاون القائم على الثقة المتبادلة والمستمرة في الوقت المناسب”.

من أجل توضيح وجهة نظره، سلط غراندي مارلاسكا الضوء على حقيقة أن مثل هذه الاستراتيجية. أثبتت نجاحها بالنسبة لإسبانيا، بعد أن سجلت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في أرقام الوافدين إلى إسبانيا هذا العام. بنسبة 56.9 في المائة ، وهو رقم جيد تمامًا. أعلى مقارنة بعام 2022.

بينما في عام 2022 ، كشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا. انخفضت بنسبة 25.6 في المائة ، من 41945 وافدًا في عام 2021 إلى 31219 في عام 2022.

كما لوحظ الانخفاض في عدد المهاجرين الوافدين في الغالب عند المداخل من البحر. مع انخفاض عام تم تسجيله أيضًا على سواحل شبه الجزيرة وسبتة وجزر البليار وجزر الكناري.

وطوال الاجتماع ، حث الوزير فرونتكس على لعب “دور أكثر صلة”. في منع تدفقات الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقال في إشارة إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان. والتي غالبًا ما تكون الأولى نقاط دخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

في عام 2022 ، سجل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من مليون طلب لجوء. وهو ما يزيد بنسبة 50 في المائة عن عام 2021، وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق منذ عام 2016.