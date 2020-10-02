هذا ما قالته إيفانكا ترامب عن إصابة والدها بفيروس كورونا

أعربت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أمنيتها بالشفاء العاجل لوالدها ترامب وزوجته ميلانيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وغردت إيفانكا على حسابها “تويتر” “نصلى من أجل الشفاء العاجل لوالدي وميلانيا ولكل المصابين بفيروس كورونا”.

وأضافت “بينما يحاربان معًا الفيروس، سيواصل الرئيس الكفاح من أجل شعب هذا البلد العظيم”.

وقد أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكى دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، أن صحتهما جيدة.

وقال الطبيب المشرف، شون كونلى ، اليوم الجمعة: “تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد أصيبا بكورونا”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معا”.