هذا ما قاله السفير الروسي حول إنتاج لقاح “سبوتنيك V” في الجزائر

كشف السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيلييف، عن إمكانية إنتاج اللقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد وباء كورونا في الجزائر.

وقال السفير في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء: “تباحثنا حول هذه النقطة إنتاج اللقاح محليا، أثناء لقاءاتنا مع وزير الصحة، ووزير الصناعة الصيدلانية”.

وأكد السفير إن روسيا مستعدة للتعاون مع الجزائر من أجل تصنيع اللقاح محليا.

وأضاف إيغور، أن “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يقترح صيغا متعددة للتعاون، منها الاقتناء المباشر، وتحويل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، والمشاركة في اختبارات المرحلة الثالثة”.

مشيرا إلى أنه قد تم اقتراح كل هذه الصيغ على الجانب الجزائري.

وشدد السفير على فعالية اللقاح الروسي التي تصل إلى 95 بالمئة، ما يؤكد أنه من أفضل اللقاحات المتواجدة في السوق.