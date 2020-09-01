هذا ما قاله المدير العام للتعليم بوزارة التربية حول “العتبة”

أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية، سعيد بن سالم، أن مواضيع إمتحاني “البيام” و”الباك”، ستكون متعلقة بالفصلين الأول والثاني.

وقال ذات المسؤول، خلال حلوله ضيفا على قناة “النهار”، اليوم الثلاثاء، أن الامتحانات ستكون حول ما درسه التلاميذ في الفصلين الأول والثاني فقط، بالنسبة لمترشحي “البيام” و”الباك”.

معتبرا، أنها فرصة للتلاميذ، كون حجم الدروس قد تقلص بحولي 30 بالمائة.

كما أكد ذات المتحدث، إن الدولة وفرت كل الإمكانيات، لاجراء الامتحانات في ظروف جيدة من مستلزمات صحية والتنظيف والتعقيم.