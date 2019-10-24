هذا ما قاله بوتين عن العلاقات الجزائرية الروسية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم أن بلده يأمل بكل صدق ان تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وأن تعزز سيادتها”.

وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال لقائه مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على هامش القمة الأولى روسيا-افريقيا بسوتشي في روسيا.

في هذا الخصوص أكد بوتين قائلا: “نعلم أن أحداثا هامة جدا تجري حاليا في الجزائر و نأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية، كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجري بشكل يستفيد منه الشعب الجزائري و يعزز دولته و سيادتها”.

وحسب الرئيس الروسي فان موسكو “تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر التي تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين في افريقيا وفي العالم العربي”.

وأردف يقول أن التبادلات الروسية-الجزائرية ارتفعت بـ 18 بالمئة في سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليار دولار.