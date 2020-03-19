هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية حول خطبة الجمعة بمكبرات الصوت

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن حوالي 20 صلاة لم تصلّ في المساجد.

وقال بلمهدي في تصريح للإذاعة الوطنية، إن المواطنون واعون أين تم تسجيل ارتياح كبير للشعب.

كما أكد بلمهدي أن صلاة الجمعة غدا لا يمكن أن تكون إذ أنه قرار وذلك لصالح المواطن.

وبخصوص خطبة الجمعة بمكبرات الصوت، قال الوزير أنه ليس بالرأي السديد، وهذا لتفادي التجمعات.

وأضاف الوزير أن قرار غلق المساجد كان بعد استشارة العلماء، مشيرا أن المسجد في خدمة الإنسان، وإذا كان خطر عليه يجب غلقه.

وأشار بلمهدي إلى أن مصالحه ستتابع مراقبة المساجد لعدم فتح أبوابها، وهذا لمصلحة المصلين.

أما آجال غلق المساجد قال الوزير أن القرار إلى غاية 5 أفريل إن تمت السيطرة على الوضعية، وإن طال الوضع ستمدد فترة الإجراءات.