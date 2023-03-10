هذا ما يكسبه العمال الأجانب في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي

تختلف الأجور في دول الاتحاد الأوروبي، وأحيانًا يكون الاختلاف كبيرًا جدًا. مما يدفع العمال إلى التفكير في أي دولة في الاتحاد الأوروبي ستوفر لهم أفضل الفرص.

ووفقًا للأرقام التي قدمها المكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات. تراوح الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي من 399 يورو شهريًا في بلغاريا إلى إجمالي 2387 يورو شهريًا في لوكسمبورغ.

في 1 جانفي 2023، كان لدى 22 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حد أدنى وطني للأجور. بما في ذلك قبرص (اعتبارًا من 1 جانفي 2023). دول الاتحاد الأوروبي التي ليس لديها حد أدنى للأجور هي: الدنمارك وإيطاليا والنمسا وفنلندا والسويد.

ويتفاوت الحد الأدنى للأجور الشهرية على نطاق واسع عبر الدول الأعضاء. من 399 يورو في بلغاريا إلى 2387 يورو في لوكسمبورغ “، كما جاء في البيان.

مع الأخذ في الاعتبار مستوى الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي في 1 جانفي من هذا العام. معبرًا عنه باليورو، يمكن تصنيف دول الاتحاد الأوروبي إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

البلدان ذات الحد الأدنى الوطني للأجور فوق 1500 يورو تشمل لوكسمبورغ وألمانيا وهولندا وأيرلندا وفرنسا. (تراوح الحد الأدنى للأجور الوطنية من 1709 يورو في فرنسا إلى 2387 يورو في لوكسمبورغ.

البلدان ذات الحد الأدنى الوطني للأجور

أعلى من 1000 يورو ولكن أقل من 1500 يورو شهريًا، بما في ذلك إسبانيا وسلوفينيا. بينما تختلف الأجور من 1167 يورو في إسبانيا و 1203 يورو في سلوفينيا.

الحد الأدنى الوطني للأجور

أقل من 1000 يورو شهريًا ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا البرتغال وقبرص ومالطا واليونان وليتوانيا وإستونيا. وجمهورية التشيك وكرواتيا ولاتفيا والمجر وبلغاريا.

وفقًا لـ Eurostat ، فإن جميع البلدان المرشحة ذات الحد الأدنى للأجور الوطنية ستنتمي إلى المجموعة 3. مع حد أدنى للأجور يتراوح من 298 يورو في ألبانيا إلى 532 يورو في الجبل الأسود.

وكان متوسط معدل النمو السنوي بين يناير 2013 ويناير 2023 هو الأعلى في رومانيا (+ 14.4 في المائة). تليها ليتوانيا (+11.2 في المائة) وبلغاريا (+9.7 في المائة).

وكشف يوروستات في بيان أن أدنى متوسط لمعدلات النمو السنوي بين دول الاتحاد الأوروبي. سُجل في مالطا (+1.7 في المائة) ، تليها فرنسا (+ 1.8 في المائة) واليونان (+ 2.0 في المائة).

وتختلف نسبة الموظفين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور أيضًا بين دول الاتحاد الأوروبي.

يشير يوروستات إلى أنه في عام 2018، كانت نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورًا أقل من 105 في المائة. من الحد الأدنى للأجور الوطنية أعلى من 10 في المائة في خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مع حد أدنى للأجور. أو بشكل أكثر تحديدًا في البلدان التالية:

سلوفينيا (15.2 في المائة)

بلغاريا (14.1 في المائة)

رومانيا (13.1 في المائة)

بولندا (12.1 في المائة)

فرنسا (11.6٪)

هكذا يتم تحديد الحد الأدنى للأجور

وفي الوقت نفسه، لوحظت أدنى نسبة للموظفين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 105 في المائة. من الحد الأدنى الوطني للأجور في البلدان التالية:

إسبانيا (0.8 في المائة)

بلجيكا (0.9 في المائة)

مالطا (1.8 في المائة)

اعتبارًا من 1 جانفي 2023 ، لم يكن هناك حد أدنى وطني للأجور في الدنمارك وإيطاليا والنمسا وفنلندا والسويد. ولا في بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في أيسلندا والنرويج وسويسرا. في جميع تلك البلدان، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال اتفاقيات جماعية لمجموعة من القطاعات المحددة “، كما جاء في بيان يوروستات.

وفقًا لـ Eurostat في عام 2021 ، كان متوسط تكلفة العمالة في الساعة 29.1 يورو في الاتحاد الأوروبي. وتراوح من 7.0 يورو في بلغاريا إلى إجمالي 46.9 يورو في الدنمارك.

وبالإضافة إلى ذلك، في نفس العام، كانت فجوة الأجور غير المعدلة بين الجنسين 12.7 في المائة في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتتراوح من -0.2 في المائة في لكسمبرغ إلى 20.5 في المائة في إستونيا.

في عام 2021 ، بلغ صافي الدخل السنوي لعامل أعزب متوسط بدون أطفال 24947 يورو. في الاتحاد الأوروبي يختلف من 6952 يورو في بلغاريا إلى 45787 يورو في لوكسمبورغ.

وكشف يوروستات أيضًا أنه خلال العام نفسه ، بلغ صافي الدخل السنوي للزوجين العاملين مع طفلين 53364 يورو. في الاتحاد الأوروبي. ويختلف من 14825 يورو في بلغاريا إلى 101.065 يورو في لوكسمبورغ.

وتختلف أيضًا حصة التكاليف غير المتعلقة بالأجور في دول الاتحاد الأوروبي. حيث تم تسجيل أعلى نسبة من التكاليف غير المتعلقة بالأجور في السويد (32.0 في المائة) وفرنسا (31.9 في المائة). وإيطاليا (28.3 في المائة). في الوقت نفسه ، تم تسجيل أدنى الأسهم في ليتوانيا.