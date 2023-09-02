هذا موعد أول مباراة لسليماني بألوان كوريتيبا

أعلنت إدارة نادي كوريتيبا البرازيلي، عن تأهيل لاعبها الدولي الجزائري، إسلام سليماني، للمشاركة في المباريات الرسمية.

وأكدت إدارة النادي البرازيلي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بأنها نجحت بتأهيل سليماني، أمس الجمعة، عند الساعة 16:58، ليكون معنيا بمباريات الفريق القادمة.

وللإشارة فإن مدرب كوريتيبا، تياغو كوسلوسكي، كان يرغب بشدة في تأهيل سليماني، قبل قمة الجولة الـ 22 التي كان مقررا لعبها هذا الاثنين أمام ساو باولو، غير أن المواجهة تم تأجيلها إلى 27 سبتمبر الجاري.

وعليه فإن سليماني، سيدشن مشاركته الأولى بألوان كوريتيبا، يوم الـ 14 سبتمبر الجاري، بمناسبة مواجهة الضيف “باهيا” برسم الجولة الـ 23 من الدوري البرازيلي.

Islam Slimani registrado no BID! pic.twitter.com/OJS9pFxKZa — Coritiba (@Coritiba) September 1, 2023