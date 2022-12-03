هذا موعد إجراء مسابقة الدكتوراه ورفع عدد المناصب

من المنتظر أن يتم تنظيم مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023 نهاية شهر جانفي، أي بعد الانتهاء من امتحانات السداسي الأول التي ستنطلق مباشرة بعد عطلة الشتاء.

وقد وقررت وزارة التعليم العالي رفع عدد المناصب المفتوحة في التخصصات العلمية، في عدد من الجامعات على غرار جامعة هواري بومدين بباب الزوار وجامعة جامعة “سعد دحلب ” بالبليدة، في التخصص التكنولوجي وكذا جامعة بومرداس وعدد من الجامعات الموزعة هبر التراب الوطني.

وحسب المرسوم الوزاري، الذي أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية المعنية بمسابقة الدكتوراه للموسم الجامعي، فإن المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي، معنيان بالإشراف على المسابقة.

مع الحرص أن تكون مدة التكوين في هذا الطور لمدة ثلاث سنوات فقط إبتداء من تاريخ أول تأهيل. مع مراعاة أحكام المادتين 3 و19 من القرار رقم 547 المؤرخ شهر جوان سنة 2016.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة احترام آجال التكوين والمناقشة باعتبار أن العديد من الجامعات تأخرت في عملية المناقشة.

وحددت المراسلة جملة من الشروط الواجب اتباعها أثناء سير امتحانات المسابقة. حيث يجب القيام بعملية القرعة لسحب موضوع الامتحان مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع الامتحان.

ومباشرة بعد الإنتهاء من الامتحان يتم تشفير الأوراق وانطلاق عملية التصحيح مباشرة بعد الامتحان. ثم رفع الإغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين. والمصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات.

هذا وتتمحور الامتحانات الكتابية، حول تخصصات التكوين في الماستر. ويرتب المترشحين ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناء على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية.

وفي حالة تنازل مرشح واحد أو أكثر يتم تعويضه بالاول، أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية. كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح، بعد إنقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.