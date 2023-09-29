هذا موعد دخول أنظمة مراقبة الحدود الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ

تم تأجيل نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي (EES) حتى نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم نشر جدول زمني جديد لنظام الدخول والخروج في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أصلاً إطلاق نظام الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2022. ومع ذلك، فقد واجه العديد من التأخيرات.

وتمت إعادة جدولته لأول مرة في ماي 2023، ثم تم تأجيله حتى نهاية العام.

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن هذا القرار لن يصبح ساري المفعول قبل عام 2025. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية، التي اتصلت بها يورونيوز ترافيل، هذا الخبر.

وقالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “المفوضية. لا تعلق على التكهنات”. “تظل المفوضية ملتزمة بتفعيل نظام ETIAS في أقرب وقت ممكن.”

وعندما تدخل حيز التنفيذ أخيرًا، سيواجه المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنغن ضوابط حدودية جديدة.

ويتوقع البعض حدوث فوضى عند إطلاق النظام. بينما يأمل آخرون أن تمنح التأخيرات المتكررة البلدان ما يكفي من الوقت للاستعداد للتغيير.

ما هو نظام الدخول والخروج (EES)؟

نظام الدخول والخروج هو نظام تسجيل وصول آلي للمسافرين من المملكة المتحدة والمسافرين. من خارج منطقة شنغن الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على المسافرين مسح جوازات سفرهم أو وثائق السفر الأخرى ضوئيًا. في كشك الخدمة الذاتية في كل مرة يعبرون فيها حدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي. ولن ينطبق النظام على المقيمين القانونيين أو حاملي تأشيرات الإقامة الطويلة.

وسيقوم النظام بتسجيل اسم المسافر وبياناته البيومترية وتاريخ ومكان الدخول والخروج. كما سيتم الاحتفاظ بمسح الوجه وبصمات الأصابع لمدة ثلاث سنوات بعد كل رحلة.

وسيتم تطبيق هذا النظام على الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص وأيرلندا. بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد الأوروبي تشكل جزءًا من منطقة شنغن: أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وتم تقديمه لتعزيز أمن الحدود وتحديد المسافرين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها. في منطقة شنغن (90 يومًا خلال فترة 180 يومًا).