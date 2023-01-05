هذا موعد ذروة الإنفلونزا الحادة في الجزائر.. إعادة التلقيح ضروري

كشفت مختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسطيف، أن الحل الأمثل لتجنب مضاعفات الإنفلونزا الموسمية هو التلقيح. لا سيما لدى الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل وغيرهم.

وأضافت الدكتورة في حوار مع إذاعة سطيف، أن اللقاح يخفّض من نسبة التعرض للإصابة بين 75 إلى 90 بالمائة. كما يعطي مناعة بعد العشرة أيام الأولى من تلقي اللقاح. مشيرة إلى أن التلقيح يحمي من مضاعفات الإنفلونزا كالإلتهاب الرئوي التنفسي أو البكتيري. إلتهاب عضلة القلب، التهاب الأذن، إلتهاب السحايا. وضرورة ممارسة العادات الصحية السليمة الرياضة بانتظام وأخذ قسط كاف من النوم وتناول كمية وفيرة من السوائل واتباع نظام غذائي صحي.

ودعت الدكتورة إلى ضرورة الرجوع والإلتزام بالإجراءات الوقائية من تباعد جسدي وارتداء الكمامة لمنع العدوى. كما أن الوقت مناسب جدا لتلقي اللقاح قبل الوصول إلى ذروة المرض المرتقبة بحول الله نهاية جانفي وبداية فيفري بالنسبة للذين لم يتلقوا اللقاح بعد. وبالنسبة للذين تلقوا اللقاح العام الماضي من الضروري إعادة أخذه هذا العام لأن التركيبة الخاصة واللقاحات تختلف من سنة لأخرى.