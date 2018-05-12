هذا هو تاريخ أول رمضان بناءً على الحسابات الفلكية

كشفت جمعية ” الشعرى ” لعلم الفلك، اليوم السبت، عن الشروع في الصيام بداية من 17 ماي المقبل، وذلك وفقا لحسابات فلكية.

وذكرت الجمعية في بيان لها تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أنه وبناءً على حسابات فلكية محكمة،

فسوف يكون يوم الثلاثاء 15 ماي إقتران هلال رمضان على الساعة الـ 12 و47 دقيقة.

وبالتالي ستكون رؤية الهلال من الجزائر في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة ولا بالتليسكوب حسب ذات المصدر.

وأضافت الجمعية، أن الهلال سيغرب مباشرة بعد غروب الشمس وبالتالي يستحيل رؤيته.

وهو ما سيُلزم علينا استكمال 30 يوما من شعبان والشروع في الصيام يوم الخميس 17 ماي .