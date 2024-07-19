هذه أسباب العطل التقني العالمي

أكد رئيس شركة كراودسترايك للأمن السيبراني جورج كورتز إنه تم تحديد المشكلة التي تسببت بالعطل المعلوماتي العالمي ويجري تصحيحها.

وكتب كورتز على منصتي إكس ولينكد إن أن “كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز …ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا” مؤكدا: “تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح”.

ومصدر الخلل التقني العالمي يرتبط بنظام الحماية الذي تقدمه شركة “كراود سترايك” الخاصة بتكنولوجيا الأمن السيبراني للحكومات والمطارات والشركات الكبرى.

كما أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أن العطل المعلوماتي الذي طال الجمعة قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن “تحديث فيه خلل”. أجرته مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني لأحد برامجها المعلوماتية.

وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث، الجمعة. في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم. وسلط الضوء على الاعتماد على برامج عدد قليل من مقدمي الخدمات.

وأثرت المشكلة على تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365، واستمرت الاضطرابات المتصاعدة بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل على إصلاحها تدريجيًا.

وسجل موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت التي أبلغ عنها المستخدمون، انقطاعات متزايدة في الخدمات في شركات فيزا وإيه دي تي سكيورتي وأمازون وشركات الطيران بما في ذلك دلتا وأميركان إيرلاينز.

وأفادت وسائل الإعلام الأسترالية أن شركات طيران ومقدمي خدمات الاتصالات وبنوك ووسائل إعلام تعطلت بسبب فقدان الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر.

وأبلغت شركات الطيران في المملكة المتحدة وأوروبا والهند عن مشكلات وقالت بعض البنوك النيوزيلندية إنها غير متصلة بالإنترنت.

ونشر مايكروسوفت 365 على تطبيق إكس أن الشركة “تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة”. وأنهم “يلاحظون اتجاهًا إيجابيًا في توفر الخدمة”.