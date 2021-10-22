هذه أسباب نقل سوق الجملة بالسمار في العاصمة إلى بومرداس

أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق في حوار خص به وأج سبب تم تحويل سوق الجملة بالسمار إلى بلدية الخروبة في بومرداس. وهذا بعدما كان من المقرر نقله إلى بلدية بئر توتة في العاصمة.

وقال كمال رزيق أن الوعاء العقاري الذي كان مخصصا لسوق الجملة ببلدية بئر توتة بالعاصمة غير قابل لاستقطابه. وذلك راجع إلى مرور أنابيب الغاز عبره و وجود كوابل الكهرباء ذات الضغط العالي. وهذا الامر منع دخول الشاحنات ذات الحجم الكبير إليه ولهذا السبب تم تحويل سوق الجملة بالسمار إلى بلدية الخروبة في بومرداس.

وأضاف ان سوق الخروبة الجديد طاقة إستعابه الآن 570 دكانا بمواصفات دولية، منها 135 دكان لتجار الجملة بسوق السمار. وبخصوص إجبارية تحويل تجار الجملة إلى خروبة من عدمه قال الوزير أن تجار سوق السمار البالغ عددهم 271 تاجرا و5 مصدرين لهم حرية الانتقال أوالرفض الى سوق الخروبة.

من جهة اخرى يضيف رزيق انه سيتم إلزام الرافضين لهذا الانتقال بتغيير سجلاتهم التجارية لممارسة البيع بالتجزئة و التوقف عن النشاط في تجارة الجملة. وأكد الوزير انه في حال جاهزية السوق لن نسمح بوجود تجار للجملة في المناطق الحضرية السكنية بالعاصمة. يمكنهم اما تغيير سجلاتهم التجارية إلى نشاط التجزئة أوالتوجه نحو سوق الخروبة ببومرداس لمواصلة البيع بالجملة.