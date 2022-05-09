هذه أسعار “الأورو” و”الدولار” مقابل الدينار الجزائري اليوم

شهدت أسعار الأورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الإثنين لدى تعاملات البنوك وفي السوق السوداء.

والجدير بالذكر، أن اسعار الأورو عرفت إنخفاضا خلال الأيام القليلة الماضية في السوق السوداء، حيث تراوحت مابين 209 بيع و210 شراء.

وقد بلغ سعر الأورو اليوم لدى البنك المركزي 163.05 دينار للبيع و153.62 للشراء، أما في السوق السوداء فقد بلغ 213 للبيع، و215 دنيار للشراء.

ومن جهته، يواصل سعر الدولار الإرتفاع حيث بلغ اليوم 149.41 دنيار للبيع و140.82 للشراء، أما في السوق السوداء فقد بلغ 200 دينار جزائري للبيع و204 دينار جزائري للشراء.

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تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الأورو في بورصة موسكو، إلى دون مستوى 78 روبلا. وذلك للمرة الأولى منذ جوان 2020. في حين، انخفض سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 73 روبلا. وذلك للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو. وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الأورو إلى دون مستوى 78 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ جوان 2020. وأعلن البنك المركزي الروسي، عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا. وكان المركزي الروسي في 28 فيفري الماضي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية. التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

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تراجع سعر الأورو اليوم في الجزائر خلال مستهل تعاملات الأربعاء، لدى بنك الجزائر المركزي ليسجل نحو 155.79 دينار للشراء، و155.83 دينار للبيع.

وهذا مقابل 156.17 دينار للشراء، و156.24 دينار للبيع في ختام تداولات أمس الثلاثاء.

كما تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 195.07 دينار للشراء، و197.24 دينار للبيع، مقابل 195.49 دينار للشراء، و197.66 دينار للبيع أمس.