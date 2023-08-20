هذه أكثر محطات القطار إرهاقا في العالم

تم تحديد Uručča في مينسك ، بيلاروسيا ، و Praha-Čakovice في براغ، التشيك. على أنها أكثر محطات القطار إرهاقًا في العالم من خلال استطلاع أجرته Fleet Logging.

وفقًا للمصدر نفسه ، حصلت كل محطة من هذه المحطات على درجة 100 في المائة في التجارب المجهدة.

وجاء في الاستطلاع: “لا يوجد مكان تجلس فيه ، ومن المحتمل أن يتم البحث عن حقيبتك. إذا ذهبت إلى هناك ليلًا: أوروا في مينسك، بيلاروسيا، هي المحطة الأكثر إرهاقًا في العالم (وأوروبا)”.

وتظهر نتائج أخرى من الاستطلاع أن Elgin Station تحمل أعلى معدل من المراجعات. فيما يتعلق بالتجارب المجهدة في الولايات المتحدة. لاحظ نفس أن هذه المحطة غير معروفة بنظافتها أيضًا.

وفي الوقت نفسه ، من بين أكثر المحطات إرهاقًا في أمريكا الجنوبية محطة البرازيل. جاكاري في نظام قطار جواو بيسوا الحضري بمعدل 50 في المائة.

كما يوضح الاستطلاع ، فإن أكثر محطات القطار إرهاقًا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. موجودة في تركيا وإيران. محطة إميرالم في تركيا في إزمير لديها معدل إجهاد يبلغ 36.4 في المائة.

بناءً على هذا الاستطلاع ، تبرز محطة سكة حديد هاربين في الصين في فئة محطات القطار الأكثر إرهاقًا في بقية آسيا وأوقيانوسيا.

وتستقبل هذه المحطة 25.46 مليون مسافر سنويًا. كما قدر الاستطلاع أن أكثر من 76.9 في المائة من هؤلاء الركاب يمرون بتجربة مرهقة في المحطة.

سادس أكثر المحطات المسببة للإجهاد على مستوى العالم وتأمين المركز الأول في إفريقيا. هي محطة جدة في مصر ، والتي تتمتع بتصنيف إجهاد بنسبة 85.2 في المائة.

ووفقًا لتصنيفات الدراسة ، فإن بيلفيل في كيب تاون بجنوب إفريقيا وميسافو في جمهورية الكونغو. يتقاسمان التعادل في المركز الثاني ، مع تصنيف إجهاد بنسبة 58.3 في المائة.

من ناحية أخرى ، احتلت محطة Palapye في بوتسوانا المركز السادس لكونها من بين أقل البلدان إجهادًا. مع تصنيف منخفض للإجهاد بشكل ملحوظ بنسبة 4.6 في المائة.