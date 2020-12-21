هذه أهم قرارات الإجتماع المخصص لإختيار لقاح كورونا الأنسب

خلص إجتماع برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد اليوم الإثنين والمخصص لاختيار لقاح كورونا الأنسب.

وحضر الإجتماع كل من حضره وزراء الخارجية، والصحة، والنقل، وإصلاح المستشفيات، وأيضا الصناعة الصيدلانية.

بالإضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، وأعضاء اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة “كوفيد ــ 19”.

كما شارك في ذات الإجتماع ممثلون عن وزارة الدفاع.

وخلال الإجتماع أصدر الوزير الاول عدة تعليمات وقرارات هامة هذه أهمها:

تقييم الوضع الصحي والتطور الوبائي الذي تشهده بلادنا.

دراسة التدابير التي شرع فيها لاقتناء لقاح مضاد لكوفيد ــ 19

مباشرة كل التدابير وتعبئة الـموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح

الإنطلاق في حملة التطعيم في أحسن الظروف شهر جانفي 2021.

اللجنة العلمية حدّدت قائمة بالمخابر المطورة لقاحات كورونا

العقود الخاصة بعمليات التسليم الأولى يجري استكمالها.

وامر الرئيس تبون اليوم عبر صفحته على التويتر الوزير الأوّل بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا.

كتب الرئيس تبون “‏لقد أصدرت أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية”.