هذه التوصيات والتوجيهات المتعلقة بتلقي اللقاح في الصيدليات

صرح الدكتــور أحـمد عياطي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بسطيف في حوار للإذاعة. أن الصيادلة جاهزون للانطلاق في عملية التلقيح ضد كورونا في الصيدليات.

وأفاد المتحدث أنه إشراك الصيادلة في العملية يأتي بغية رفع وتيرة التلقيح الوطنية وبلوغ نسبة المناعة الجماعية والعملية مجانية.

وكشف الدكتور أن عدد الصيدليات المعنية بعملية التلقيح بولاية سطيف تبلغ 20 صيدلية. كما أن الأبواب ما تزال مفتوحة للصيادلة الراغبين في الانضمام لعملية التلقيح لتسجيل أنفسهم.

وتم وضع دليل بين يدي الصيادلة والهدف منه هو اختصار جميع التوصيات والتوجيهات المتعلقة بأهم خطوات التلقيح. من اجل ضمان مسار تلقيح آمن وفعال داخل الصيدلية.

وأفاد أن الأشخاص المؤهلين للقيام بعملية التلقيح هم الصيدلي أو الصيدلي المساعد فقط. ومن أهم الشروط التقنية المفروضة على الصيادلة للقيام بالتلقيح، هو المقر المناسب والمتضمن فضاء خاصا للعملية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم التنسيق مع مصالح الحماية المدنية من أجل التكفل ونقل الحالات التي قد تبدي أعراضا جانبية. ويشترط على الصيدلية وضع الشخص الملقح تحت المراقبة لمدة 30 دقيقة قبل المغادرة النهائية. مع تقديم موعد لاحق في الآجال المعنية بكل لقاح.

وتتم عملية التلقيح في الصيدليات وفق مواعيد مسبقة يحصل عليها المعني. كما تحدد المواعيد المقدمة وفق عدد الجرعات الممنوحة. مع ضمان 30 دقيقة مدة تباعد بين كل شخص. من أجل التمكن من ضمان إجراءات الحماية والنظافة.

وتحدد الصيدليات حاجتها وطلبيتها من اللقاح بالتنسيق مع مديرية الصحة التابعة لها ولائيا. كما يتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية التسليم.

وتحدد كمية اللقاحات المقدمة بعدد الصيادلة المؤهلين للعملية على ألا تتجاوز 10 جرعات لكل شخص مؤهل للتلقيح داخل الصيدلية.

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