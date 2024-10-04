هذه الدولة ترفض أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة شنغن

تعتبر فرنسا وألمانيا الدولتان اللتان تتلقيان أعلى عدد من طلبات التأشيرة كل عام. في عام 2023، كانت فرنسا أكبر متلقٍ لطلبات التأشيرة، حيث تلقت ما مجموعه 2.6 مليون طلب.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها Schengen Visa، تلقت ألمانيا عددًا أقل بكثير من طلبات التأشيرة. بإجمالي 1.4 مليون طلب تم تقديمه في عام 2023.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن فرنسا هي الوجهة الأولى للمتقدمين، إلا أنها ليست وجهة مفضلة للعديد من الجنسيات.

فيما يلي، ستجد الجنسيات التي تفضل تأشيرات فرنسا أو ألمانيا أكثر، بناءً على عدد الطلبات التي قدمتها في عام 2023.

فرنسا هي الوجهة الأولى لهذه الجنسيات الثلاث

تُظهر البيانات أن فرنسا أصدرت 2.1 مليون تأشيرة في عام 2023، 36.5 في المائة منها تأشيرات دخول متعددة (MEVs). من ناحية أخرى، تلقى 16.7 في المائة من التأشيرات قرارًا سلبيًا، وهو ما يمثل 436893 طلبًا.

الدول الثلاث الأولى التي يفضل مواطنوها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة فرنسية على تأشيرة ألمانية هي كما يلي:

الصين

كان ما يقرب من ربع طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من قبل مواطنين صينيين في عام 2023. للحصول على تأشيرات فرنسية. وكان الصينيون من أكبر المتقدمين إلى فرنسا ودول شنغن لهذا العام. حيث قدموا ما مجموعه 1.1 مليون طلب تأشيرة.

المغرب

فرنسا هي وجهة لآلاف المتقدمين المغاربة كل عام، والذين هم دائمًا في قائمة العشرة المتقدمين. للحصول على تأشيرات شنغن إلى فرنسا. في عام 2023، قدم المغاربة 591401 طلب تأشيرة - 52.4 في المائة أو 310057 منها كانت لتأشيرة فرنسية.

الجزائر

قدم الجزائريون 279005 طلب تأشيرة شنغن إلى فرنسا في عام 2023 – 58.8 في المائة من جميع الطلبات المقدمة لهذا العام.

بعد فرنسا، تعد إسبانيا ثاني أكثر الوجهات شعبية للجزائريين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات شنغن.

هذه الجنسيات الثلاث قدمت معظم طلبات التأشيرة الخاصة بها إلى ألمانيا في عام 2023

تلقت ألمانيا 1.4 مليون طلب تأشيرة في عام 2023، تم رفض 14.3 في المائة منها (208155).

وبغض النظر عن الرفض، تتقدم العديد من الجنسيات بشكل متكرر للحصول على تأشيرات إلى هذا البلد.

فيما يلي بعض الجنسيات التي قدمت معظم طلبات التأشيرة إلى ألمانيا:

مصر

تعد ألمانيا الوجهة الأولى للمتقدمين المصريين، حيث قدموا 46991 طلب تأشيرة إلى البلاد في عام 2023.

وهذا يعني أن ألمانيا تلقت 24.9 في المائة من جميع طلبات التأشيرة التي قدمها المصريون لهذا العام.

بيلاروسيا

قدم المتقدمون للحصول على تأشيرة بيلاروسيا معظم طلبات التأشيرة إلى ألمانيا في عام 2023.

وتكشف بيانات Info أن المتقدمين البيلاروسيين قدموا 163979 طلب تأشيرة. 52301 منها إلى ألمانيا، تمثل 31.8 في المائة من الإجمالي.

كوسوفو

على الرغم من أن مواطني كوسوفو، اعتبارًا من عام 2024، لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول ألمانيا. إلا أنهم في العام السابق قدموا 64965 طلب تأشيرة شنغن إلى ألمانيا. وهو ما يمثل 53.8 في المائة من جميع الطلبات المقدمة لهذا العام.

بعد ألمانيا، تعد سويسرا الوجهة الثانية الأكثر شعبية بالنسبة للكوسوفيين، الذين قدموا 33255 طلبًا إلى هذا البلد.

تتلقى فرنسا وألمانيا، باعتبارهما الوجهتين الرئيسيتين لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن، ملايين الطلبات كل عام.

ومن الآمن أن نقول إنه في كثير من الأحيان، تكون الدولتان الوجهتين الرئيسيتين لمقدمي طلبات التأشيرة.

وبينما تلقت فرنسا عددًا أكبر من الطلبات، كانت معدلات الرفض لديها أعلى أيضًا – 16.7 في المائة. مقارنة بـ 14.3 في المائة من ألمانيا.