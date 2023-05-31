هذه الدول العربية تتصدر قائمة البؤس العالمي

تصدرت 4 دول عربية قائمة مؤشر البؤس العالمي عام 2022، الذي يصدره سنوياً أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز البروفسور ستيف هانكي.

وحسب المؤشر الذي يصنف 160 دولة في قائمة التعاسة، تتمثل هذه الدول العربية هي سوريا ولبنان والسودان واليمن.

ومؤشر البؤس العالمي يصنف الدول وفق نسبة البطالة ونسبة التضخم، ومعدلات الإقراض، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتل زيمبابوي المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر بؤساً في العالم، وهي من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة 3 سنوات متتالية.

وجاءت فنزويلا، التي عانت أيضاً سوء الإدارة الاقتصادية في المرتبة الثانية. تليها سوريا التي شهدت أكثر من عقد من الحرب في المرتبة الثالثة.

وتأتي في المرتبة الرابعة لبنان، وبعده مباشرة السودان، فيما احتل اليمن المرتبة السابعة.