هذه الدول تُصدر تنبيها لمواطنيها في فرنسا

أصدرت سفارات السعودية والإمارات والبحرين لدى فرنسا، تنبيها لمواطنيها بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ودعت السفارت، مواطني بلدانها، للتواصل مع مقار السفارات في حال تعرضهم لأي طارئ.

وجاء في تغريدة للسفارة السعودية على تويتر، أنها تود تنبيه المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية حاليا إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات.

داعية مواطنيها على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات. والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية. ‏وأكدت ضرورة التواصل معها لطلب أي مساعدة.

كما أهابت سفارة الإمارات في باريس “بالمواطنين الموجودين في فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات”.

داعية إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل معها في حالات الطوارئ.

ومن جهتها، نبهت سفارة البحرين مواطنيها الموجودين حاليا في باريس وبعض المدن الفرنسية الأخرى، إلى أخذ الحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات.

مؤكدة أهمية اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية، والاتصال بها في حالات الضرورة.

وتشهد فرنسا، احتجاجات شعبية غاضبة على خطط رفع سن التقاعد.

ونزل أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، الخميس، منهم 119 ألف شخص في العاصمة باريس.

وأغلق معارضو خطط الحكومة محطات السكك الحديدية والطرق، وجزءا من مطار شارل ديغول الدولي في باريس.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العاصمة، واعتقلت العشرات، كما أصيب العشرات من رجال الشرطة.