هذه المخالفة غرامتها 5000 دينار

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول سير المركبات ليلا بدون إنارة أوإشارة. وكذا وقوف مركبة في وسط الطريق ليلا أوعند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية حول سير مركبة بدون إنارة أوإشارة ليلا أوعند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية. ووقوف مركبة في وسط الطريق ليلا أوعند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية.

وإعتبرت ذات المصالح سير المركبات ليلا بدون بدون إنارة أوإشارة وكذا وقوف مركبة في وسط الطريق ليلا أوعند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية مخالفات مـرورية.

ووفقا للمادة 66/د-7 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والمتمم، عقوبتها تتمثل في غـرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.