هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية وهطول الأمطار بعدة ولايات. كما أدت الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى غلق العديد من الطرقات.

وفيما يلي تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية:

ولاية تيبازة:

تم القيام بعملية إمتصاص مياه الامطار من داخل منزل فردي بحي بربيسة في بلدية الشعيبة.

تسرب مياه الأمطار داخل 30 سكن فوضوي بحي عين مسعود مع تسجيل انهيار 8 منازل فوضوية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار من داخل مؤسسة اعادة التربية من الطابق الارضي.

كما تم امتصاص المياه من داخل منزل بحي الاخوة بلحاج الطريق الوطني رقم 11 بحي جيلالي بونعامة.

وفي بلدية القليعة، تم تسجيل غرق سيارة سياحية، حيث جرفتها المياه في الطريق الاجتنابي بوهارون عين تاغورايت مما أدى إلى تحطم جزئي للسيارة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

سقوط صخرة على جدار لبناية فوضوية أدى الى انهيار جدار الغرفة، في بلدية عين تاقورايت، وتم نقل ضحية الى عيادة تاقورايت تعاني من صدمة.

تسرب المياه و الأوحال داخل منزليين فوضويين بحي الفرن وتم اخراج العائلتين دون أي خسائر بشرية.

وفي بلدية فوكة، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن وظيفي الكائن بمدرسة القضاة دون تسجيل خسائر.

كما تم امتصاص مياه الامطار من داخل مسكن بحي الربيع، في بلدية القليعة.

وفي بلدية سيدی راشد، تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار على مستوى حي 40 مسكن وحي 20 اوت.

ولاية بجاية:

تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار في بلدية بجاية، من داخل قبو عمارة بالمكان المسمى حي الجمارك.

ولاية بومرداس:

سقوط حجارة صغيرة بالطريق الوطني رقم 24 حيث تم إزالة الحجارة دون تسجيل اي خسائر بشرية أو مادية،ببلدية برج منايل.

ولاية شلف:

تم التدخل في بلدية بوقادير، لإمتصاص مياه الأمطار من دهليز تابع للمحافظة العقارية.

الطرقات المغلقة:

ولاية الجزائر العاصمة:

اليقظة مطلوبة بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي الجزائر والبليدة على مستوى مدخل بلدية بئر توتة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

طريق مغلق بالطريق الإجتنابي الشراقة الرابط بين بلديتي بابا أحسن وأولاد فايت على مستوى أوبيرا عند محول تيبازة زرالدة بسبب ارتفاع منسوب المياه .

الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينة سطاوالي والبريجة مقطوع بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ولاية البويرة:

تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 في بلدية الأصنام بسبب تراكم الثلوج بمنطقة أسول.

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