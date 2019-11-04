هذه تواريخ إجراء امتحانات “السانكيام”.. “البيام” و”الباك”

كشفت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لوزارة التربية الوطنية، عن رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019/2020.

وحسب جدول رزنامة الامتحانات، فقد تم تحديد تاريخ 28 ماي 2020 لإجراء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

فيما تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، من الإثنين 1 جوان، إلى الأربعاء 3 جوان 2020.

أما امتحان شهادة البكالوريا، فقد تم تحديد تاريخ الإجراء، من الأحد 7 إلى الخميس 11 جوان 2020.

وقد تم تحديد تاريخ انطلاق التسجيلات من الثلاثاء 22 أكتوبر، إلى الأحد 10 نوفمبر، على أن يتم تسليم الملفات قبل الخميس 28 نوفمبر.

وسيتم إجراء هذه الإمتحانات المصيرية الثلاث في دورة واحدة، من تنظيم مديريات التربية، مع فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.