هذه توقعات بيل غيتس عن نهاية جائحة كورونا

توقع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، إن عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، يمكن أن تصل إلى متوسط ​​الإنفلونزا الموسمية بحلول منتصف العام المقبل.

وأشار غيتس خلال ذلك، إلى أن تحقيق هذا الأمر مشروط بعدم ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة.

كما أورد الملياردير، في حديث له اليوم في “المنتدى الاقتصادي الجديد” في سنغافورة، أنه وعلى خلفية تطور المناعة الطبيعية، وتصاعد عمليات التطعيم بلقاحات ضد هذا الفيروس، وظهور أدوية جديدة، “يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات وانتشار المرض بشكل حاد”.

متوقعا أنه “في ظل عدم ظهور سلالات جديدة بحلول منتصف العام المقبل، قد تصل هذه الأرقام إلى حدود الأرقام الموسمية للإنفلونزا”.

كما دعا غيتس “المجتمع الدولي، للعمل بنشاط للقضاء على الإنفلونزا للحد من خطر ظهور الأوبئة الجديدة”.

معربا عن أمله، في أن “يتمكن العالم من حل مشكلة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، في العام المقبل”.

وأضاف غيتس: “اللقاحات هي أخبار جيدة للغاية، وسيتم حل قيود المعروض إلى حد كبير مع خروجنا في منتصف العام المقبل”.

وتابع: “التطور المثير هو أن شركة “Merck” وشركة “Pfizer” طورتا أدوية مضادة للفيروسات عن طريق الفم”.

وأوضح غيتس أن العقار، الذي تصنعه شركة الأدوية “Merck”، يمكن أن يقل سعره عن 8 دولارات.

قائلا: “هذا سيسمح لأي شخص معرض للخطر بسبب تقدمه في السن أن يبدأ العلاج الوقائي فور تلقيه نتيجة إيجابية لفحص الإصابة بفيروس كورونا”.

كما أشار غيتس إلى أنه ليس من الواضح في كثير من البلدان ما سيكون مستوى الطلب، خاصة في أماكن مثل إفريقيا.

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