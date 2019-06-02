هذه هي أسعار قسيمة السيارات لسنة 2019

عملية التسديد انطلقت اليوم الأحد

بدأت اليوم الاحد عملية تسديد قسيمة السيارات لسنة 2019 والتي ستمتد الى غاية الأربعاء 31 جويلية2019.

وذلك طيلة أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحا إلى الرابعة مساءا، مع الإشارة الى أن تسعيرة القسيمة لهذه السنة

لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تلك المعتمدة في 2018.

فبالنسبة للسيارات السياحية والسيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، فإن تسعيرة

القسيمة تتراوح ما بين 2000 دج لسيارة ذات محرك 6 أحصنة.

و4000 دج من 7 الى 9 أحصنة و10000 دج من 10 احصنة فما فوق.

أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ1500 دج و3000 دج و6000 دج.

فيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات، فإن تسعيرة القسيمة حددت بـ1000 دج و2000 دج و4000 دج.

وأما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة بـ 500 دج و 1500 دج و 3000 دينار.

بالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال، فان تسعيرة القسيمة تتراوح بين

6000 دج و 12000 دج و 18000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات وفيما تتراوح تسعيرة القسيمة

للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3000 دج و5000 دج و8000 دج.

وفيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين, تم تحديد التسعيرة بـ5000 دج و 8000 دج و12000 دج و

18000 دج وذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيما حددت تسعيرة القسيمة

بـ3000 دج و4000 دج و6000 دج و9000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.

وبخصوص السيارات التي تجهل سنة استعمالها، فانه تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ5000 دج للسيارات السياحية

و3000 دج للسيارات النفعية.

من جهة أخرى، تعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة والجماعات المحلية”البلديات والولايات”

والسيارات التي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.