هذه هي التغييرات التي أجريت على رأس الحكومة!

حمل التعديل الحكومي، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعض التغييرات على رأس عدد من الوزارات.

وجاء على رأس هذا التغيير، تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات أيت علي.

وتعيين محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار.

فيما عين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة مكان كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.

اما بالنسبة لوزارة الموراد المائية، فلقد تم تعيين مصطفى كمال ميهوبي مكان أرزقي براقي.

في حين عين حسين شرحبيل وزيرا للرقمنة والإحصائيات خلفا لمنير خالد براح.

وبقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تم تعيين محمد علي بوغازي خلفا لمحمد حميدو.

كما تم تعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة مكان نصيرة بن حراث.