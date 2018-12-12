هذه هي الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس الجمهورية !!

اختارت لجنة تنظيم كأس الجمهورية ملاعب غير مؤهلة لإحتضان مباريات الدور الـ32 من منافسة السيدة الكأس لموسم 2018/2019.

وسيستقبل نادي شباب العبادلة نادي إتحاد الحراش على مستوى الملعب البلدي لبلدية العبادلة والذي يتسع لـ300 مناصر ولا يحتوي على مدرجات خاصة بالزوار.

وبنفس المقاييس سيلاقي شباب بني ثور نادي بازر الصخرة على أرضية ملعب بلدية البلاعة التابعة لدائرة العلمة ولاية سطيف.

وهو الأمر الذي أثار غضب المناصرين على غرار إتحاد الحراش، الذين منعوا في وقت سابق من الإستقبال على لملعبهم بحجة صغر حجمه.