هذه هي الوجهات الإفريقية الأكثر ربحية لشركات الطيران

صنف تقرير دولي مختص في تحليل الحركة الجوية، اليوم الأربعاء، الوجهات الإفريقية الأكثر ربحية لشركات الطيران لسنة 2019.

وأفاد التقرير”OAG”، والذي استند في إحصائياته للفترة الممتدة بين أفريل2018 إلى أوت2019، تمركز خمس وجهات إفريقية لأكبر ربحية لشركات الطيران.

وكشف التقرير أن الخطوط الأكثر ربحا في إفريقيا تأتي من مدن جنوب إفريقيا.

واحتل الخط الرابط بين جوهانسبرغ و دبي المرتبة الأولى، حيث نال طيران الإمارات منه عائدات بلغت 315.6 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية خط الجوي جوهانسبرغ – لندن بعائدات 295 مليون دولار تحصلت عليه للخطوط الجوية البريطانية.

وحل الخط الجوي الرابط بين القاهرة وجدة كثالث خط أكثر ربحية بحيث جنت منه الخطوط السعودية 242 مليون دولار.

أما المركز الرابع، فعاد لخط لواندا الأنغولية ولشبونة بعائدات 231 مليون دولار دخلت خزائن خطوط الطيران الأنغولية.