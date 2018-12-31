هذه هي توقعات الطقس لأوّل أيام السنة الجديدة 2019

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية على المناطق الغربية أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى.

التي تميز خاصة المناطق الداخلية والهضاب العليا مع تشكل الجليد فيها خلال الصبيحة.

على المناطق الوسطى، الأجواء من صافية إلى قليلة السحب بعد انقشاع الضباب المرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة.

أما على المناطق الشرقية، سحب عابرة تكون مصحوبة بأمطار متفرقة، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

في حين، على منطقة الأوراس تشكل الجليد خلال الصبيحة، كما ستشهد الهضاب العليا والسهوب الداخلية ضباب محلي خلال الصبيحة.

على المناطق الجنوبية، الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي على الجنوب الغربي للوطن.

في حين على باقي المناطق الجنوبية الأجواء صافية على العموم.