هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواءا من صافية إلى مغشاة لتتلبد السماء تدريجيا أواخر النهار تكون محملة بأمطار رعدية أحيانا.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة.

على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع بعض الأمطار الرعدية، لتلتحق هذه الأخيرة بالمناطق الساحلية أواخر النهار إلى الليل.

الرياح من ضعيفة إلى معتدلة، بينما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، تكون الرياح معتدلة جنوبية شرقية، مع تطاير للرمال.