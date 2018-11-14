هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواءا من صافية إلى مغشاة لتتلبد السماء تدريجيا أواخر النهار تكون محملة بأمطار رعدية أحيانا.
وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة.
على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع بعض الأمطار الرعدية، لتلتحق هذه الأخيرة بالمناطق الساحلية أواخر النهار إلى الليل.
الرياح من ضعيفة إلى معتدلة، بينما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، تكون الرياح معتدلة جنوبية شرقية، مع تطاير للرمال.
على المناطق الوسطى، الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على السواحل، لتتغيم أواخر النهار بداية من المناطق الوسطى الغربية.
حيث يُرتقب تساقط بعض الأمطار الرعدية، كما أن سحب سفلى كثيفة تميز المناطق الداخلية، نحو الهضاب العليا محملة بأمطار.
بينما على المناطق الشرقية، أجواء من صافية إلى قليلة السحب قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.
في حين على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة غالبا، وسحب على منطقة بشار محملة ببعض الأمطار الرعدية، لتتحسن الأجواء خلال الليل.
سحب سفلى كثيفة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء صافية، لتتلبد السماء خلال الظهيرة على شمال الصحراء.
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