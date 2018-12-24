هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ضباب خلال الصبيحة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

ومن المحتمل تشكل الجليد، لتصبح الأجواء صافية على العموم، والرياح ستكون ضعيفة ومتغيرة الإتجاه.

بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الصحراء الشرقية، بعد انقشاع الضباب.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية تصل أحيانا إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، تندوف، وأقصى الجنوب.

والشريط الحدودي الجزائر – مالي مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 19 إلى 25 درجة على المناطق الجنوبية.