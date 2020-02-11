هذه هي حسابات الوزير الأول في فيسبوك وتويتر وكل من ينتحل صفة جراد سيُتابع

كشفت مصالح الوزير الأول، أن عبد العزيز جراد يملك 3 حسابات فقط على مواقع التواصل الإجتماعي.
وجاء في تنبيه لذات المصالح، أن الحسابات الرسمية التي يستخدمها الوزير الأول هي:
على الفايسبوك:
Premier Ministère-Algérie الوزارة اﻷولى الجزائرية
@pm.gov.dz
على تويتر:
الوزارة اﻷولى
@pm_gov_dz
حساب تويتر الشخصي:
عبد العزيز جراد-Abdelaziz DJERAD
@dz_pm_djerad
وأضاف بيان الوزارة الأولى،أن أي حساب يتم انشاؤه دون علمها،ستتخذ كل الإجراءات القانونية،ضد كل شخص متورط،بارتكاب جنحة الاستعمال،اللاشرعي للاسم والوظيفة.
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