هذه هي حسابات الوزير الأول في فيسبوك وتويتر وكل من ينتحل صفة جراد سيُتابع

كشفت مصالح الوزير الأول، أن عبد العزيز جراد يملك 3 حسابات فقط على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في تنبيه لذات المصالح، أن الحسابات الرسمية التي يستخدمها الوزير الأول هي:

على الفايسبوك:

Premier Ministère-Algérie الوزارة اﻷولى الجزائرية

@pm.gov.dz

على تويتر:

الوزارة اﻷولى

@pm_gov_dz

حساب تويتر الشخصي:

عبد العزيز جراد-Abdelaziz DJERAD

@dz_pm_djerad

وأضاف بيان الوزارة الأولى،أن أي حساب يتم انشاؤه دون علمها،ستتخذ كل الإجراءات القانونية،ضد كل شخص متورط،بارتكاب جنحة الاستعمال،اللاشرعي للاسم والوظيفة.