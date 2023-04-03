هذه هي ردة فعل روسيا على انضمام فنلندا الى “الناتو”!

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو.

وصرح المتحدث لوكالة “سبوتنيك”، أنه تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. حيث سيتم العمل على تعزيز إمكانات روسيا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي.

وفي حالة انتشار قوات الناتو الأخرى في فنلندا، سيتم اتخاذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، قد اعلن، اليوم، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداء من غد الثلاثاء.