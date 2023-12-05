هرّبوا حراقة جزائريين ويروجون “الأمفيتامينات”.. توقيف 7 أشخاص في اسبانيا

أوقفت السلطات الإسبانية، 7 أشخاص بتهمة تهريب المخدرات من إسبانيا إلى الجزائر. ومن ثم إعادة المهاجرين الجزائريين إلى السواحل الإسبانية عبر قوارب الأجرة.

وخلال العملية التي تسمى “إيميساريو”، حجز الحرس المدني الإسباني 68 كيلوجرامًا من “الميثامفيتامين” بقيمة 3 ملايين يورو. حسب بيان من وزارة الداخلية الاسبانية.

وأرسلت الشبكة المنظمة، قوارب محملة بالمهلوسات و”الأمفيتامينات” من إسبانيا إلى الجزائر. وبمجرد وصولهم، استغلوا رحلة العودة لنقل المواطنين الجزائريين إلى السواحل الإسبانية.

وفي أليكانتي، قام المحققون عمليات تفتيش لأربعة في المنازل وواحدة في أحد المستودعات. ما اسفر، اعتقال ستة جزائريين وحجز 20 كيلوغراما من حبوب الميثامفيتامين، وزورقين، ومركبتين، و 8780 أورو. ومسدس، والعديد من الهواتف المحمولة.

كما كشفت السلطات الإسبانية ، أنه تم القبض على المعنيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بانتهاك حقوق المواطنين الأجانب. والمحاكاة لجريمة، والتورط في منظمة إجرامية، وجرائم ضد الصحة العامة، وجرائم تتعلق بالممتلكات، والاستقبال.

في حين، تم إلقاء القبض على الشخص السابع في بلدة روكيتاس دي مار في ألميريا. فيما ذكرت السلطات ذاتها، أن سفينته التي كانت تنقل 48 كيلوغراما من المخدرات تحطمت في وسط البحر.

وفي الشهر الماضي، اعتقلت السلطات الإسبانية 84 شخصا بزعم تزوير شهادات تسجيل مقابل تعويضات مالية . وكان من بين هؤلاء أيضًا امرأة عملت كمساعدة إدارية في السجل البلدي لمجلس مدينة غانديا حتى عام 2007.