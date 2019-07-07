هكذا خطفت “الأميرة ديانا” الأضواء في عمادة حفيدها رغم وفاتها!

أقيمت مراسم تعميد نجل “الأمير هاري” وزوجته “ميغان ماركل”، “آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور”، البالغ من العمر شهرين، في احتفال خاص بقلعة “وندسور”، يوم السبت الماضي.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن “الأمير هاري”، حرص على حضور شقيقتي والدته المتوفية، “الأميرة ديانا”، ليكون ذلك بمثابة تخليد لها.

ولأول مرة، ظهرت شقيقتي “الأميرة ديانا”، في صور رسمية، تابعة للعائلة المالكة البريطانية.

كما ظهرت “الأميرة ديانا” كذلك، في حفل تعميد حفيدها، من خلال خلال دوقة “كامبريدج”، “كيت ميدلتون”.

حيث اعتمدت دوقة “كامبريدج”، في هذه المناسبة، على إرتداء قرط “الأميرة ديانا”، والمصنوع من اللؤلؤ، والذي ارتدته الأميرة الراحلة، في حفل عمادة “الأمير هاري”، عام 1984.

وتزوج “الأمير هاري”، من “ميغان ماركل”، العام الماضي، وولد طفلهما الأول، في ماي الماضي.