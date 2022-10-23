الرقم السري :

138536

هل من رفيق صادق يصون المودة ويعاملني برحمة

أنا امرأة عاصمية أصيلة، أبلغ من العمر 58 سنة، لكن الحمد لله أبدوا أقل من سني بكثير، محبة للحياة. جميلة الشكل ومتوسطة القامة، طيبة وحلوة المعشر، ماكثة في البيت وبعون الله أدير أموره بكل حنكة. أتمتع بالصحة والعافية والحمد لله. أريد أن أجسد حلم الإستقرار و المودة على أرض الواقع مع رجل صادق وحنون، أقبله من أي ولاية من ربوع بلادي. لا اشترط في سن من سأسعد بمرافقته الدرب سوى أم يكون مناسبا لسني، رجل اقبله مطلقا أو أرملا بأبناء بالغين. كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يعي ثقل مسؤولية هذا الزواج وقدسيته. وأنا مستعدة بما في قلبي من جدية لأسعد من سيكون سبب سعادتي.

الرقم السري :

138538

من يهديني السلام.. أملأ حياته مودة ووئام

أنا شابة من أحدى مدن الوسط الجزائري، موظفة مستقرة والحمد لله، أبلغ من العمر 43 عام، عازبة لم يسبق لي الزواج. طيبة وحنونة جدا، محترمة ومسؤولة، ربة بيت ممتازة بالرغم من انشغالاتي في الوظيفة، متوسطة القامة، ومقبول الشكل جدا. كل من يعرفني يحترمني ويقدرني، وهذا والحمد لله نعمة من ربي، أتمنى أن يطرق النصيب بابي، وترف السعادة طريقها لقلبي. ويهبني الله زوجا حنونا أخدمه برموش عيوني، أكون له محبة ومطيعة، وأملأ حياته مودة ورحمة. رجلا يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا أقل من 50 سنة. أقبله مطلقا أو أرملا أسنده ويسندني، وسأسعد بأن أكون أما لأبنائه أعاملهم بالحسنى وطيب الخاطر. وكل ما أشترطه أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138539

جوهرة من الجنوب.. تجعل قلبك ينبض راحة وهناء

سيدة في غاية النضج ورجاحة العقل، أرادت أن تعلن عن رغبتها في الاستقرار من خلال منبر أدم وحواء. معلنة رغبتها في أن تكون لها انطلاقة جديدة على رحاب السنة وتحت لواء الميثاق الغليظ. هي سيدة من جنوب البلاد، كل الكلمات الجميلة لن تفيها حقها في الوصف. أجمل ما يمكن قوله أنها حقا جوهرة وسعيد حقا من حظي بها، صاحبة العرض في الخمسينات من عمرها. مطلقة ببنت في رعايتها الكل يشهد لها بحسن الأخلاق والطيبة، شكلا مقبولة للغاية، وهي أيضا ربة بيت ممتازة. عولت أن تبني حياتها من جديد مع إنسان يقدرها تسكنه قلبها وبيتها وتغمره بحبها. رجل لا تهمها ولايته بقدر ما تهتم أن يكون صالحا ذو نية طيبة مثلها. سنّه لا يتجاوز 65 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا، يكون لها العون والسند ويحيا معها إلى الأبد.

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