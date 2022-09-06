همسات..

همسات.. *قيل للحسن البصري: من أشدّ الناس صراخا يوم القيامة؟ قال: رجل رزقه الله بمنصب إستعان به على ظلم الناس.

*لو فرج الله عن يوسف في أول إبتلائه لما آلت إليه خزائن مصر. قد يطول البلاء ليعظم العطاء، فثق بالله ولا تتعجل.

*من سار بين الناس جابرا للخواطر، ادركته العناية ولو كان في جوف المخاطر.

* قيل لأحد الصالحين: كم بيننا وبين عرش الرحمان؟ قال: دعوة صادقة لأخيك.

*الدنيا دوارة، تصيب الظالم بما ظلم والمسيء بما أساء، والشامت بما شمت وربك أعدل العادلين.

*ما من شخص ناجح في حياته، إلاّ كان له من بر الوالدين نصيب.

*من يعرف طعم الألم تجده أكثر وقوفا مع الآخرين وقت المصائب.

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