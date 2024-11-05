هواء بارد من جنوب أوروبا.. أمطار وتراجع الحرارة في هذه الولايات!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن بداية من ظهيرة الخميس تغيّرا في الوضعية الجوية. بعد تسرب هواء بارد من جنوب أوروبا. يؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار” اليوم الثلاثاء. أن الأجواء التي نعيشها حاليا من ارتفاع في درجات الحرارة هي وضعية عادية. خاصة وأننا تحت تأثير مرتفع في الغلاف الجوي وكتلة هوائية ساخنة. لأن فصل الخريف فصل التناقضات.

وأضافت بن رقطة، أنه وبداية من ظهيرة الخميس سيكون هنالك تراجع تدريجي في درجات الحرارة، بسبب تسرب هواء بارد نسبيا في المستويات العليا للغلاف الجوي ضمن تيارات شمالية شرقية إلى شمالية غربية. حيث ستعيش الولايات الشرقية والوسطى بقايا الإعصار والإضطراب الجوي القوي من جنوب أوروبا.

وكشفت ذات المتحدثة، أنه وبداية من يوم الأحد القادم ستعرف كذلك كل الولايات الشمالية للوطن الغربية، الوسطى والشرقية تسرّب هواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة وتراجع في درجات الحرارة إلى غاية مساء الإثنين.