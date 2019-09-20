هواوي تطلق رسميا سلسلة هواتف “ميت 30 “

أطلقت شركة هواوي بميونخ الألمانية، سلسلة هواتفها “ميت 30” وهي أول هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس.

وجاء تصميم سلسلة “ميت30” بالاعتماد على سابقه “ميت 20” لكن بلمسة أكثر حداثة أضفتها عليه الشاشة الجديدة “هواوي هوريزن ديسبلاي”.

وتنحني الشاشة التي زود بها هاتف”ميت30 برو” 88 درجة إلى الخلف من الطرفين لتسمح بإظهار الكامل من الحافة إلى الحافة.

ويقدم طراز ” ميت 30 برو” طريقة جديدة في التحكم بالصوت عن طريق لمس جانب الشاشة المنحني بدل من المفاتيح التقليدية الجانبية.

كما تتيح هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين إمكانية اختيار مكان المفتاح الافتراضي.

كما زود ذات الهاتف بميزتي التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه و بقارئ للبصمة في الشاشة لتامين أكثر للهاتف.

معالج خارق وبطارية جيدة

تعتمد سلسة هواتف “ميت 30” على معالج “كيرين 990” للجيل الخامس الذي يعدّ أقوى معالج طورته هواوي.

ويتميز المعالج المستخدم في الهاتف بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وأداء فائق السرعة.

كما تتضمن سلسلة الهاتف الجديد بسعة 4200 ميلي أمبير ساعي ل “ميت30” و4500 ميلي أمبير ساعي ل “ميت 30 برو”.

وزوّدت سلسلة الهواتف الجديدة لهواوي بشاحنين سلكي ولاسلكي، حاصلان على اعتماد مؤسسة المعايير “توف رينلاند”

في وقت يسمح به الشاحن اللاسلكي بشحن فائق السرعة “سوبر شارج” باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي باستطاعة 40 واط.

نظام كاميرا يعطي نقلة نوعية في مجال التصوير

من جانب آخر يتضمن هاتف “ميت 30” نظام كاميرا ثلاثي بخاصية “سوبر سونسورينغ” يشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابيكسل.

بينما تبلغ دقة كاميرا زاوية التصوير العريضة جدا 16 ميغابيكسل، بالإضافة لكاميرا التصوير البعيد ذات دقة 8 ميغابيكسل.

وتسمح الكاميرات الثلاث حين عملها مع معالج الاشارة الرقمية ISP5.0 من التقاط صور وفيديوهات بجودة عالية جدا.

وزوّد “ميت 30 برو” بكاميرا رباعية من نظام كاميرا سينمائية بدقة 40 ميغابيكسل، وكاميرا بمستشعر الصورة “سوبرسنسينغ” بدقة 40 ميغابيكسل.

يضاف إليهما كاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميغابيكسل و كاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

ويمكن لنظام “سوبر سينسنغ” المستعمل في كاميرات “ميت 30 برو” منافسة كاميرات المخترفين لما له من خصائص.

يتيح النّظام تسجيل فيديو بنطاق ديناميكي 4K/60 إطار في الثانية، ويتيح أيضا إلتقاط الفيديو بجودة 4K بزاوية عريضة جدا في الإضاءة الخافتة.

ويعتبر هاتف هواوي “ميت 30 برو” أفضل جهاز في التقاط الصور في بيئات منخفضة الإضاءة لامتيازه بحساسية للضوء تبلغ ISO409600

بينما تسمح الكاميرا الأمامية الثلاثية الابعاد من التقاط أدق التفاصيل عن الوجه وما يحيط بها وتطبيق مؤثرات بوكيه على صور السيلفي.