هيئة حقوق الإنسان السعودية تطلق أول قاعدة بيانات في العالم العربي

أطلقت المملكة العربية السعودية أول قاعدة بيانات في العالم العربي، تضم جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات ‎الأمم المتحدة التعاهدية، وآليات مجلس حقوق الإنسان.

وكشفت السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان التي يرأسها الدكتور عواد بن صالح العواد عن مبادرة استخدام قواعد البيانات في حفل أقيم بالعاصمة الرياض الأحد.

وحسب رئيس الهيئة فإن السعودية من بين 36 دولة ستقدم تقاريرها للهيئات الأممية من باب الإلتزام باتفاقيات حقوق الإنسان الأممية.

وتعتزم هيئة حقوق الإنسان السعودية في الأيام القادمة إطلاق منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن بيانات وإحصائيات بالإضافة لخرائط تفاعلية.

يذكر أن حفل اطلاق مبادرة قواعد البيانات لهيئة حقوق الإنسان السعودية شهد حضورا أمميا واسعا حيث عبرت المنسقة الأممية المقيمة في السعودية ناتالي فوستي عن إعجابها بهذه المبادرة.