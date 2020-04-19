هيئة كبار العلماء بالسعودية توصي المسلمين بالصلاة في منازلهم خلال رمضان

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، المسلمين، بالصلاة في منازلهم خلال شهر ⁧رمضان⁩ الكريم، إذا أوصت الجهة المختصة في بلدهم بذلك.

وطالبت الأمانة العامة المسلمين بالتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات والتي نصت على مايلي:

وجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.

أن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

أن يجتنب المسلم التجمعات، لأنها السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك، الإفطار والسحور الجماعي.

ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات.

وتحصي السعودية، 8274 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و92 وفاة.