هياكل تربوية جديدة في الدخول المدرسي القادم

تدعم قطاع التربية هذه السنة بهياكل جديدة تم استلامها وستدخل حيز الخدمة بمناسبة الدخول المدرسي الشهر القادم.

وكشف وزير التربية بلعابد خلال إجتماع الحكومة اليوم الهياكل التي ستدخل حيز الخدمة في الدخول المدرسي لهذه السنة.

ويتعلق الامر بـ 656 مؤسسة جديدة، منها 426 ابتدائية و137 إكمالية و93 ثانوية.

على أن تكلل كذلك مع نهاية السنة الحالية 2019 باستلام 161 مؤسسة إضافية.

كما استفاد القطاع قصد ضمان تأطير هذه المؤسسات الجديدة من 8041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي.

أما فيما يخص الإطعام المدرسي فقد تحسن هذه السنة بفتح 94 بالمئة المطاعم الجديدة

وتعززالنقل المدرسي بـ 1000 حافلة نقل جديدة، حيث كانت الحكومة قد أقرت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة.

وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط.

وزيادة الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات بـ 186 قسم جديد، ليصبح بذلك 851 قسم.

وقد تم التأكيد هنا على ضرورة إعلام الأولياء عن طريق الوسائط الإعلامية المتوفرة بافتتاح هذه الأقسام الجديدة ومؤسسات تواجدها.