هيام بن فريحة: هذه الاجراءات المتخذة لضمان دخول مهني آمن في ظل انتشار كورونا

كشفت وزيرة التعليم و التكوين المهني هيام بن فريحة عن الاجراءات التي اتخذتها مصالح دائرتها الوزارية استعدادا للدخول المهني في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت وزير التعليم والتكوين المهني في لقاء مع تلفزيون “النهار”، إنّ الاجراءات تتضمن أساسا كيفية توزيع المتربصين على الأقسام، أين سيتم التركيز على الجانب التطبيقي والنظري.

وأضافت الوزيرة أنه ومن ضمن الاجراءات، تحضير الدروس بشكل رقمي و مكتوب للمتربصين مما يقلل من تواجد المتربصين على مستوى مراكز التكوين المهني، خاصة ماتعلق بالتنقل خارج الولايات.

بالموازاة مع ذلك قالت الوزيرة إنّ برنامج التكوين المهني سيركز بالأساس على تعزيز المهن البسيطة مع تزايد الطلب عليها في سوق العمل.

وشددت ذات المسؤولة الحكومية على تلبية احتياجات سوق العمل من اليد العاملة والمهن، خاصة ماتعلق بأعمال البناء والكهرباء و الترصيص وغيرها.

مؤكدة أن هذه التخصصات متاحة في ظل وجود أزيد من 1200 مؤسسة تضمن تكوين في هذا المجال، سيما الأشغال العمومية لكونه الأكثر طلبا، نافية وجود عزوف عن الالتحاق بهذه التخصصات.