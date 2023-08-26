“هيبروك” تستحوذ على 90.34% من أسهم مولودية وهران

أعلنت شركة النقل البحري للمحروقات “هيبروك” اليوم السبت، رسميا عن استحواذها على نسبة 90.34 % من أسهم الشركة الرياضية لنادي مولودية وهران.

وفي بيان نشرته الشركة التابعة لمجمع “سوناطراك”، أكدت بأن العملية تمت بشكل نهائي ورسمي يوم الـ 24 من شهر أوت الجاري.

مشيرة في المقابل، إلى أنه وفي أول خطوة بعد الاستحواذ على أغلبية أسهم “الحمراوة”، سيتم إنشاء مجلس إدارة لضمان تسيير النادي بشفافية ووفاق لاستراتيجية واضحة.